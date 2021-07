Gordini, Lekko ja Mäetamme kunstiväljakriitiline näitus jõudis Tartusse

Laupäeval avatav maali- ja videokunsti hõlmav näitus "Kunstiturg, elu ja surm" valmis Berliinis residentuuri raames. Oma töödes otsivad kunstnikud vastuseid küsimustele, kuidas säilitada loominguline vabadus, kui turg ootab teistsugust esteetikat? Kas minna vooluga kaasa või ujuda sellele vastu? Nõustuda või mässata?

"Kuidas kunstniku ja inimesena üleüldse sellistes keerulistes aegades ellu jääda, mis on mingisugused küsimused. Läheneda keerulistele olukordadele võib-olla veidike läbi huumoriprisma ja panna inimesi mõtlema," selgitas kunstnik ja initsiaator Kennet Lekko "Aktuaalsele kaamerale" näituse eesmärki ja selle tagasi olevaid ideid. "Me kõik kasutame oma töös irooniaelemente. Tekst ja pilt sümbioosis on kõigi töödes selline läbiv joon, aga igal kunstnikul on kindlasti erinev lähenemine."

"Iseenesest me tööprotsessis üksteisega väga ei suhelnud ja ei analüüsinud nüüd, et kes mida täpselt teeb, et igaüks tegi ikkagi oma tööd iseseisvalt ja pärast siis näitusel said need asjad kokku," rääkis kunstnik Marko Mäetamm.