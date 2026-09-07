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Eesti kunstnikud Maasalu, Sova ja Nüganen osalevad Berliini kunstinädalal

Kunst
Angela Maasalu
Angela Maasalu
Kunst

9. septembril avatakse Berliini kunstinädala raames rahvusvaheline grupinäitus "Ma arvan, et mu keha ei kuulu enam mulle" ("I Think My Body No Longer Belongs to Me"), kus osalevad Eesti kunstnikud Angela Maasalu, Pire Sova ja Netti Nüganen.

Berliini populaarses Kreuzbergi linnaosas asuvas projektiruumis toimuv näitus toob Eesti kunstnikud kokku rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnike Dorota Gawęda, Eglė Kulbokaitė ja Eva Goldiga.

Avatav näitus käsitleb inimese võimalust ja võimet oma keha üle ise otsustada. Väljapanek vaatleb keha muutuvaid tähendusi tänapäeva poliitiliste, bioloogiliste ja digitaalsete režiimide tingimustes ning küsib, mil määral kuulub inimese keha tegelikult talle endale. Teosed puudutavad muu hulgas keha poliitilist kontrolli, reproduktiivseid ja seksuaalseid ootusi, füüsilise ja virtuaalse mina vahelisi pingeid ning kaasaegse ilukultuuri survet oma keha pidevalt optimeerida ja muuta.

Näituse kuraator on Triin Metsla. Näituse produtsent on Mailis Timmi, graafilise disaini autor Sonia Ruus.

Näituse avab Eesti kunstnike Pire Sova ja Netti Nüganeni performance "Body Shares". Kunstnikud kasutavad oma kehasid jäljendite loomiseks ning pakuvad valminud teosed seejärel osakutena spontaansel oksjonil, mis jäljendab kariloomade oksjonitel kasutatavaid võtteid. Performance uurib keha ja selle kujutise suhet omandi, vahetuse ja ringlusega.

Angela Maasalu (1990) on maalikunstnik, kelle looming keskendub isiklikele ja intiimsetele teemadele ning inimkogemuse vastuolulisusele. Tema isikunäitusi on viimastel aastatel toimunud Londonis, Shanghais ja Eestis. 2023. aastal pälvis Maasalu Eesti Kultuurkapitali Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia ning tema teosed kuuluvad Eesti Kunstimuuseumi kogusse.

Näitus "I Think My Body No Longer Belongs to Me" toimub 9.–26. septembrini 2026 Berliinis Roam projektiruumis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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