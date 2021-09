Vaata enne tele-eetrit | "Ühe maja lugu" tutvustab Tallinna kunstihoonet

Marko Mäetamm sõnas, et kuigi üldjuhul arvatakse, et kunstihoone ateljeedes käib meeletu seltsielu, aga nii see tegelikult ei ole. "Kellelegi ütled ikka "Tere" liftis või trepikokajas, aga sellist sotsiaalset elu ei ole, et õhtul üks ateljee avaneb ja seal on joviaalne pidu, see võib nii tunduda, aga pole tegelikult nii," kinnitas ta ja mainis, et temal on kunstihoones ateljee alates 1996. aastast.

Liina Siib rõhutas, et kunstihoones on eriline aura. "Ma ei tunne end üheski teises ruumis nii hästi, kuigi kui päike paistab peale, siis siin on palav, uni tuleb peale ja raske on tööd teha, aga siin on ikkagi tohutult hea olla," tõdes ta.