Vaata enne tele-eetrit: "Ühe maja lugu" avab Kalevi spordihalli värvikat ajalugu

Esimest korda avanesid Kalevi spordihalli uksed 24. novembril 1962. aastal. "Seda projekteeriti juba 1957. aastal, nii et läks viis aastat kavandist ehitamiseni," selgitas arhitektuuriajaloolane Triin Ojari ja mainis, et see oli Hruštšovi aeg, kus kõik uuenduslik, moodne ja tehnoloogiline oli võidukäiku tegemas. "Kõik sünge ja klassitsistlik oli arhitektuuris seljataha jäetud."

Selle projektiga töötas Ojari sõnul selline arhitektide trio nagu Peeter Tarvas, Uno Tõlpus ja Olga Kontšajeva. "See sama kolmik projekteeris mõni aasta hiljem ka Kalevi ujula," mainis ta ja lisas, et Kalevi spordihall on ka insener-tehniliselt väljapaistav hoone.

Kui esmapilgul võis Kalevi spordihalli hoone tunduda igav, siis prooviti lagedaid seinapindu kaunistada monumentaalkunsti teostega. "See on natukene nagu keskaegses kirikus, kus inimesed veel lugeda ei osanud, siis pildid seintel kirjeldasid piiblistseene, samamoodi ka pilt Kalevi spordihalli seinal näitab, milleks see maja mõeldud on."

