Vaata enne tele-eetrit: "Ühe maja lugu" räägib Ammende villa loo

Saates "Ühe maja lugu" tutvustab saatejuht Owe Petersell Pärnus asuva Ammende villa lugu, milles on asunud nii kasiino kui sanatoorium. Villa on aga ehitatud hoopiski jõuka mehe Hermann Leopold Ammende tütrele pulmakingituseks. ERR-i kultuuriportaalist näeb saadet juba enne tele-eetrit.

Ammende villat ei ehitatud mitte elamiseks, vaid suvevillaks. "Nagu rikastel kombeks, asus Ammendede linnamaja kõigest kilomeetri kaugusel nende rannamajast, Ammende villast," ütles Ammende villa peremees Sven-Erik Volberg.

Muinsuskaitse nõuniku Helle-Triin Hansumäe sõnul on Ammende villa väga unikaalne, sest see on kõige terviklikumalt säilinud juugendstiilis villa Eestis. "Me usume, et Ammende sai inspiratsiooni just juugendstiilis villa ehitamiseks Riia linnast, kus ta käis näitusel, mis oli korraldatud linna 700. juubeli tähistamiseks," ütles Hansumäe. Naise sõnul oli näitusel palju kõige kaasaegsemaid sisekujunduselemente ja arvatavasti sealt kõik algaski.

"Ühe maja lugu" on ETV eetris 9. oktoobril kell 20.