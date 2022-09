Pildid: Võrus avati Karel Koplimetsa näitus "Kunstvalguse talumatu eredus öises linnapimeduses"

Võrus Kanal galeriis on avatud Karel Koplimetsa isikunäitus "Kunstvalguse talumatu eredus öises linnapimeduses", mille fookuses on valgusreostus ning inimeste ja masinate vahelised suhted.

Näitus "Kunstvalguse talumatu eredus öises linnapimeduses" koosneb kahest teosest: "Nimeta" (2021) ja "Teie tellimus on teie poole teel" (2021). Ühtlasi on see nende tööde esmaesitlus Eestis.

Videoteose "Teie tellimus on teie poole teel" puhul on tegemist tantsuvideoga, milles kohtuvad rattakuller ja pakirobot. Teos uurib inimese ja masina suhteid üha kiireneval robotiseerimise ajastul, küsides samal ajal, kas inimese ja masina kooseksisteerimine on võimalik või on see muutnud töö mõiste senist tähendust.

Teose "Nimeta" puhul on tegu paljastatud sisuga valguskastide ehk "masinatega", mille toimemehhanismid on üsnagi lihtsad. Teos viitab nii reklaami mürale kui ka valgusreostusele linnapildis ning vihjab valguskastide (kommerts)ajaloole ja nende laialdasele kasutamisele fotokunstis.

Karel Koplimets on foto-, video- ja installatsioonikunstnik, kelle loomingu märksõnadeks on linnaruum, hirm, paranoia, eelarvamus ja kriminaalsus. Tema teosed kuuluvad Kumu kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Kiasma, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi ja Musée de l'Elysée (Šveits) kogudesse. 2019. aastal pälvis ta Eerik Haameri nimelise kunstipreemia. Karel Koplimets on üks riikliku kunstnikupalga saajaid aastatel 2020–2022.

Näitus jääb avatuks 22. oktoobrini.