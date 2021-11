Otseülekanne kell 19: Biotoopia vestlusõhtu looduse iseväärtusest

Teisipäeval, 30. novembril toimub Biotoopia vestlusõhtute sarja esimene kohtumine, mille peateema on looduse iseväärtus. Kord kvartalis toimuvate teemaõhtute fookuses on erinevad looduse ja inimese suhteid kajastavad probleemteemad. Esimese vestlusõhtu ülekannet saab jälgida ERR kultuuriportaalist.

Biotoopia seostub laiemale avalikkusele peamiselt suve lõpul Viinistul toimuva samanimelise konverentsiga. Konverents on siiski vaid üks Biotoopia väljendusvormidest.

"Biotoopiat ei saa pidada traditsiooniliseks, ühekordseks konverentsiks ja kunstisündmuseks. Meie peamine eesmärk on märksa laiem -- keskkonnakriisi temaatika pidev fookuses hoidmine. Usume, et selle üks edukamaid viise on sõna andmine just noortele, kes vanemate põlvkondade tekitatud probleemidega tahes-tahtmata tegele ma peavad," sõnas Biotoopia kuraator Peeter Laurits.

Esimese Biotoopia vestlusõhtu teema on looduse iseväärtus. "Looduse iseväärtuse mõtestamine on keskkonnakriisile lahendust otsides keskne ja vältimatu. Seejuures on ilmne, inimese ja looduse vastandamine on illusioon, mis tegelikkuses ei toimi. Kõige suurem kriis peitubki praegu inimese suhetes kõige ümbritsevaga," märkis Laurits.

"Keskkonnakriisi tuleb kliimamuutusele keskendumise kõrval tegeleda ka massilise väljasuremislaine, olmemürkide, metsarüüste kui elukeskkondade hävimisele põhjustaja ja kõige muu halvaga, mida inimtegevus kaasa toonud on."

Biotoopia vestlusõhtute sarja avasündmusel teisipäeval, 30. novembril Von Krahli Teatris kõnelevad ekspertidena ökoloog Mihkel Kangur ja hariduspsühholoog Grete Arro. Noorte mõtteid esindavad tudengid Anette Pärn (Tartu Ülikool), Aditi Toome (Tallinna Ülikool), Anna Luther (Eesti Kunstiakadeemia) ja Aurora Ruus (Eesti muusika- ja teatriakadeemia).

Vestlusõhtu algab kell 19 ning kestab umbes 1,5 tundi. Sissepääs on tasuta, kuid huvilised peavad end registreerima. Huvilistel on võimalik arutelu jälgida ka Facebook'i otseülekande vahendusel Biotoopia Facebooki-lehel.

Biotoopia juured ulatuvad 1995. aastal Sirje Helme, Eha Komissarovi ja Ando Keskküla kureeritud näituse "Biotoopia. Bioloogia. Tehnoloogia. Utoopia." ideeni, kus seati ettenägelikult kahtluse alla humanistliku kultuuritraditsiooni ja muutuva keskkonna võrdse partnerluse võimalikkus. Järgmine rahvusvaheline Biotoopia hübriidkonverents toimub Viinistu kunstisadamas 17.–19.08.2022.

Biotoopia huvilised saavad lisainfot Biotoopia kodulehel, Facebooki fännilehel ja Instagramis @biotoopia.