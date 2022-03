Otse kell 18: Biotoopia vestlusõhtu "Heli kui tehnoloogiline leiutis"

Kunst ja muusika on inimkonna arengulugu mõjutanud juba kiviajast. Mõtestatud ilu on läbi evolutsiooni avaldunud nii kunsti kui heli vormis ning loonud soodsa pinnase teadlastele uurimaks inimkonna arengut uudsete aspektide kaudu. "Muusika ja kunst laiemalt olid tehnoloogilised leiutised, mis hakkasid mõjutama kollektiivset sidusust ning tegid võimalikuks järgnevad tehnoloogilised hüpped. Kui keel oli inimese operatsioonisüsteem 2.0, siis kunst ja muusika on operatsioonisüsteem 3.0," sõnas Biotoopia kuraator ning kunstnik Peeter Laurits.

Vestlusõhtut modereerivad kaks tudengit, kes suunavad fookuse teaduse ning ilu seostele. Moderaator Aurora Ruus õpib Tartu Ülikoolis filosoofiat ning muusikateadust kõrvalerialana EMTA-s. Õhtu teiseks moderaatoriks on noor helilooja, multimeedia kunstnik ning autor Gregor Nikolai Kulla (Eesti Muusika - ja Teatriakadeemia), kelle sulest on ilmunud nii arvustusi kui muusikakriitikat. "Teema on äärmiselt huvitav. Näiteks on teada, et koopamaalingute asukohad on kõige parema akustikaga kohtades. Samuti on suurimad maalingud enim resonantsetes ruumides, millel on tihti kujutatud ka muusikainstrumente. Kuna koopad on suured ja pimedad, siis eeldatavasti orienteeruti seal mitte ainiti valguse, vaid hääle abil," märkis Kulla.

Noored tõstatavad küsimusi maailma ning inimsoo alguse kohta, avades publikule erinevaid nüansse, kuidas senised arheoloogilised leiud suhestuvad lisaks teadusliku ning visuaalsega ka helide abstraktsema maailmaga. "Laiapõhjalisse arutellu kaasame muusikaloolase ja teadlase, kes teab rääkida vanemast muusikast ja selle arengust. Ning kindlasti ka nüüdismuusikaga tegelevaid heliloojaid, kes sajandite pikkust kunstivormi tänapäevases võtmes üha uuesti ja uuesti loovad," sõnas Ruus.

Vestlusõhtul osalevad ka helilooja ja õppejõud Liisa Hirsch, kes tegeleb ennekõike heli algimpulse hõlmava mikrotonaalse muusikaga; muusikateadlane ning professor, hinnatud nüüdismuusika lektor Toomas Siitan, kes keskendub varajase muusika uurimisele ja kaasaegsele heliloomingule ning helilooja, muusik ja nüüdismuusika vanemlektor Taavi Kerikmäe, kes mõtiskleb muusika olemuslike küsimuste üle.