Viinistu Tünnigaleriides avatakse Jüri Arraku ja Rein Mägari kaksiknäitus

Rein Mägari Tünnigalerii väljapanek pealkirjaga "Portreteeritav" tutvustab akvarellisti käe all valminud portreesid. Mägari maalidel on nii Lembit Sarapuu, Jüri Arrak, Valli Lember-Bogatkina, Toomas Rein, Peeter Kuutma kui ka juhuslikud hetked tänavapildist. Kunstniku sõnul armastab ta maalida portreesid kokkumiksitud sümbolitega, mis toetavad portreteeritava isikut. "Minu portreed on justkui suured värvilised eksliibrised, sest lisaks näole ja kätele on portreteeritav saanud kaasa ka iseloomustava motiivi oma tegemistest või loomingust," selgitas Mägar.

Näituse kuraatori ja NOBA.ac kunstikeskkonna eestvedaja Andra Orn leiab, et Jüri Arraku looming akvarellitehnikas pakub vaatajatele midagi uut ja ootamatut, sest tema õlimaalidele omane jõuline ja tugev käekiri on lasuurses akvarellitehnikas muutunud palju õhulisemaks ning värvid aastatega helgemaks.

Orni sõnul jõudis Arrak võimsate maalide juurest väikseformaadiliste akvarellideni väga pragmaatilisel põhjusel, nimelt ruumipuuduse tulemusena. "Õhtute sisustamiseks otsustas kunstnik teha väiksemaid akvarelle ning endalegi ootamatult on valminud materjali näitusejagu. Liikuv ja täpne akvarellipintsel kunstniku professionaalses käes täidab paberi servast servani keerukate kompositsioonidega ning nõuab vaatajalt süvenemist, et kõiki tegelasi ja meeleolusid märgata"

Orn lisas, et kahe kunstniku tööde kahekõne Tünnigaleriides sai alguse Rein Mägari 2019. aasta kevadnäitusele esitatud portreega Jüri Arrakust. "Jüri soovis Tünnigalerii ühel poolel esitada oma loomingut ning teine saal ootas dialoogipartnerit ning kõik märgid viitasid Rein Mägarile."

Rein Mägari portree Jüri Arrakust sai inspiratsiooni Arraku maalist "Viimane lumi", mis valmis 1988. aastal. "Teosel on kujutatud tumehalli rahvast sinise taeva all valgel lumel minemas kaugusse. Need sündmused ja Eesti rahvas lähevad Jürile südamesse või südamest läbi. Sinna juurde ei saanud jätta lisamata vihjet Jüri lemmikule, ilusale keskaegsele Carcassonne'i linnale, sest tema töödel esinevad müürid ja tornid on otsekui sellest linnast võetud," selgitas Rein Mägar Arrakust valminud portreed.

Arraku ja Mägari akvarellide väljapaneku pidulik avamine toimub Viinistu Tünnigaleriides 13. augustil kell 15, näitus jääb avatuks 11. septembrini.