Galerii: Kursi koolkond avas Viinistul sünnipäevanäituse

Tartu tippkunstnikke ühendava rühmituste liikmete loomingut tutvustasid kohapeal selle kunagised asutajad Ilmar Kruusamäe, Albert Gulk, Priit Pangsepp ja Külli Suitso.

Näituse kuraator Andra Orn sõnas, et väljapanekul on esindatud kõigi rühmituse liikmete eri perioodidest pärit looming. Lisaks on väljas nende juhendaja Andres Kasemaa teosed.

Kursi koolkonnale panid 1988. aastal Tartus aluse Peeter Allik, Albert Gulk, Ilmar Kruusamäe ja Priit Pangsepp, kellele on hiljem lisandunud Marko Mäetamm, Reiu Tüür, Imat Suumann, Külli Suitso ja Priit Pajos.

Rühmituse 35. sünnipäevanäitus on Viinistu tünnigaleriis avatud 10. augustini.