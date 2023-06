Tartu kunstimajas avatakse Kursi koolkonna sünnipäevanäitus

Kursi koolkond loodi 1988. aasta kevadel. Kunstnikerühmituse asutasid Albert Gulk, Peeter Allik, Ilmar Kruusamäe ja Priit Pangsepp. Aastate jooksul lisandusid asutajatele Marko Mäetamm, Reiu Tüür, Imat Suumann, Külli Suitso ja Priit Pajos.

Oma 35 tegutsemisaastaga on Kursi koolkond üks Eesti vanimaid tegutsevaid kunstnike rühmitusi.

Koolkonna kunstnike ühiseks tunnusjooneks loomingus on huvi inimese ja tema tegevusvaldkondade ning elupiirkondade vastu, seda nii realistlikus, sürreaalses, kui tihti ka groteskses loomevõtmes.

Seekordne näitus on koolkonnal juba 92. Paljudele Eesti näitusesaalidele lisaks on Kursi koolkond tutvustanud oma loomingut suurte ühisnäitustena mitmetes teistes riikides, näiteks Itaalias (Veneetsia, 2007), Lõuna-Koreas (Seoul, 1996), Ameerika Ühendriikides (New York, 2010) ning lähiriikides Soomes, Norras, Lätis, Leedus ja mujal. Koolkonna kunstnike loomingut on paljudes muuseumites ja erakogudes nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Näitus jääb avatuks 30. juulini.