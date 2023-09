Tartu Kunstimajas näeb nii Jaan Luige skulptuure kui ka värvilist Valgat

Tartu Kunstimaja väikses saalis on Pallase maalikunsti stipendiumi pälvinud Hedi Kuhi isikunäitus "Jälle siin". Kunstniku sõnul on näitus justkui jalutuskäik tema kodulinnas Valgas. "Siin on pereliikmed ja siis kohad, mis on nende pereliikmetega seotud," selgitas ta.

Näitus jääb silma oma värvikirevusega. Kuhi sõnas, et nii annab ta edasi enda elu Valgas. "Minu jaoks ongi just see mõnele tundmatu linn selline värviline, kuna ma olen seal üles kasvanud," tõdes ta

Kunstimaja suures saalis saab näha aga Jaan Luige isikunäitust "Sirutavate figuuride aed (ja teisi metamorfoosi vorme)". Näitusel on väljas lai valik aastatel 1976-2023 valminud skulptuuridest. Luik kinnitas, et ta on alati ajanud oma loomingus kaht eri liini. "Ühest küljest inimfiguur ja teisest küljest siis sellised abstraktsed asjad."

Näituse üks kuraatoritest on Jaan Luige poeg Johannes Luik. Poja sõnul on isa looming väga sümpaatne ning ta on ka ise palju inspiratsiooni saanud isa teostest ja töötamisviisist. Näitusele oli aga tema sõnul kõikide 40 aasta jooksul loodud skulptuuride seast valikut teha raske. "Peab ka siis aru saama, et iga selle teose juures võiks hargneda veel üks teelahe, kus võiks liikuda ja minna täiesti uues suunas."

Näitused on avatud 8. oktoobrini.