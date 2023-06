Tartus avatakse Aksel Haagenseni isikunäitus "Linnurõõm ja -nukrus"

Näitus räägib rõõmust, mis tuleb lindudest ja nukrusest nende järk-järgult kadumise üle. Näituse kuraator on Saskia Lillepuu.

Aksel Haagensen sündis Sydneys Austraalias, kuid ta kolis 8-aastasena koos oma perega Eestisse. Üks tema eredamaid mälestusi varajasest lapsepõlvest on huvi lindude vastu – ta joonistas neid, uuris neid binokliga, käis loomaaias neid vaatamas ja vaatas korduvalt loodusdokumentaalfilme.

Uurides kunstiprojektides oma pere pagulust, väliseestlust ning enda väliseesti lapsepõlve, on Haagensenis taas süttinud huvi lindude ning ökoloogia vastu. Oma hiljutistes projektides toob ta selle rõõmu, mida linnud temas esile kutsuvad, kokku pragmaatilisema-teoreetilisema huviga looduskaitse ajaloo vastu.

Lisaks Haagenseni tänapäevastele teostele on näitusel ka tema 25 aasta tagused joonistused, kunstnik Ulvi Haagenseni tikanditega linik ning Elizabeth Gouldi 1830.–1840. aastatest pärit ornitoloogilised joonised.

Aksel Haagensen (sündinud 1993) on Tallinnas tegutsev kunstnik, kes on õppinud installatsiooni ja skulptuuri (BA, 2017) ja kaasaegset kunsti (MA, 2020) Eesti Kunstiakadeemias. Haagensen kasutab oma kunstis peamiselt installatsiooni ja videot ning on huvitatud dokumentaalsusest kaasaegses kunstis.

Näitus jääb avatuks 30. juulini.