Tartu Kunstimajas avati kolm uut näitust

Väikses saalis on avatud Kristi Paabi, Ketli Tiitsari ja Siiri Nõva näitus "Asjad on lähemal kui nad paistavad". Monumentaalgaleriis on väljas lahkuminekuvalust kõnelev Taavi Rekkaro isikunäitus "Aitäh kõige eest" ning kunstimaja suures saalis on 13 kunstniku grupinäitus "Kokkumäng", kus väljas on keraamilised skulptuurid, mille on teinud nii professionaalsed keraamikud kui ka skulptorid.

Keraamik Eva Krivonogova selgitas, et näituse "Kokkumäng" keskne teema on loodus ja inimene. "Läks täpselt nii nagu ma arvasin, et tuligi täiesti seinast seina äärmiselt omanäolisi taieseid. Meie kujundaja Madis Liplap tekitas sellest siis kokkumängu ehk terviku," selgitas ta.

Kuraator Maarit Mälgi sõnul rõhuti sellele, et ei näitusel poleks väljas tarbekunst, vaid skulptuurid. "Skulptuur on Eesti kunstimaastikul natuke vaeslapse rollis olnud," leiab ta.

Näitused jäävad Tartu Kunstimajas avatuks 12. novembrini.