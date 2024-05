Jaan Elken: elame sellisel ajal, mil ajaloo meeldetuletamist pole liiast

Kunstniku jutustamisstiil on karge ja kõhedalt aus, mõnikord on aga kogu jutustus kinni pinnas ja faktuuris.

"Lisaväärtus on ajaloo kaasa toomine, mingisuguse narratiivi toomine, mis muudab selle minu jaoks... et ma olen siis kindlana teel. Maalin teatud narratiivi ja see võib ka ajaloost olla. Kahjuks elame sellisel ajal, et ajaloo meeldetuletamine on miski, mida ei ole liiast," nentis Elken.

Jaan Elkeni isikunäitus "Teel" on Vabaduse galeriis avatus 19. juunini.