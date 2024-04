Jaan Elken maalikunstnike aastanäitusest: kõige olulisem on vaba vaim

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis on kuni mai lõpuni avatud Eesti maalikunstnike aastanäitus "Kusagil – üle vikerkaare". Tänavuse näituse idee on kantud ärevatest aegadest.

Pärnus Uue Kunsti Muuseumis avatud maalikunstnike liidu aastanäituse pani kokku Jaan Elken, kelle sõnul tuleb näituse nimi "Kusagil - üle vikerkaare" 1939. aasta muusikalisest fantaasiafilmist "Võlur Oz". Elkeni sõnul on meie praegune aeg sarnaselt ärev toonasega ja näitus püüabki edasi anda seda, kuidas kunstnikud praegust aega kirjeldavad.

"Siin ei ole mitte ainult positiivsed ootused, siin on ka hirmud, siin on meelemürgid, millega eksitada, millega üle elada keerulised ajad. Ma ei tea, kas kunstnikud lahendusi suudavad pakkuda, aga igal juhul nad kirjeldavad oma aega ja kirjeldavad neid pingeid, mis meis kõigis on, seda teatud ärevust, mis juba mitmendat aastat on," sõnas Elken.

Elken ütles, et näitusel ei ole peamine tehniline meistriklass, vaid olulisim on vaba vaim. "See näitus näitab väga hästi ka maalikunsti teisenemist sellel globaliseeruval ajal. Ükski laad ei ole siin eelisseisus ja on väga toredad piiririkkujad. Kohal on näitusel ka ikka Marko Mäetamm oma terava satiiriga ja Maria-Kristiina Ulas oma vineerilõikega," tutvustas Elken.

Näituse produtsendi Tiiu Rebase sõnul teeb aastanäituse huvitavaks ja eriliseks selle autorite mitmekesisus.

"Mulle kui kunstnikule on siin huvitav see fenomen, mis on tuttav filmikunstist. Näiteks, kuidas Fellini või Pasolini või Muratova on võtnud oma filmi näitlejateks mitte-professionaale ja tulemus on äärmiselt huvitav. Just see fenomen on ka siin jälgitav. Siin on klassikuid, rafineeritud autoreid, pühapäevamaalijateks muutunud professionaale ja vastupidi, harrastajate hulgast kerkinud andeid," rääkis Rebane.

Maalikunstnike liidu aastanäitusel näeb rohkem kui saja kunstniku töid. Näitust Uue Kunsti Muuseumis saab vaatama minna kuni 26. maini.