Tänavune Pärnu kunsti aastanäitus on väga värvikirev

Traditsiooniline Pärnu kunstielu kokkuvõttev aastanäitus on elanud järjepidevalt kolm aastakümmet. Paistab, et hoog ei rauge, sest kunstnikke osaleb aasta-aastalt üha rohkem.

"Tundub, et see näitus on muutunud järjest populaarsemaks, sest töid toodi tänavu kuskil üle saja, osaleb 58 kunstnikku ja eksponeeritud on 76 tööd. Ütleme niimoodi, et see on üks suur rosolje, mis peab olema väga maitsev. Seal peab olema kõiki maitseaineid parasjagu, ta peab hea välja nägema," ütles näituse kuraator ja kujundaja Alar Raudoja.

Näitusel on väljas peamiselt maalid, kuid on ka fototöid, objekte, keraamikat ja graafikat.

"Mis võiks seda näitust sel aastal iseloomustada on võib-olla värvirohkus. Et sellist morbiidset hallust ei esine, kõik tööd on suhteliselt värvikirevad ja värvirohked, mis teeb kindlasti vaatajale heameelt, sest ajad ei ole meil väga värvilised," ütles Raudoja.

Kunstnike jaoks on aastanäitus eriline ja oodatud.

"See on aeg, kus kunstnik saab ise ennast kokku võtta, endast parima lõuendile panna, teistele näha tuua ja hästi põnev on see, et alati on ka uusi tulijaid," ütles maalikunstnik Ly Saat.

Saadi sõnul sai ta oma mängulisteks ja värviküllasteks töödeks innustust oma kaksikutest lastelastelt.

Näitust Pärnu linnagalerii Raekoja majas saab näha 14. detsembrini.