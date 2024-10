Pärnus avatud kujurite aastanäitus otsib visuaalset ja eksistentsiaalset tasakaalu

Kui tavaliselt on kujuritel olnud üks aastanäitus, siis sel aastal on neid lausa mitu. Lisaks suvel Põltsamaal üleval olnud näitusele "Partituur" avati nüüd Pärnus teinegi aastanäitus "Skulpturism", kus otsitakse tasakaalu nii visuaalselt kui ka eksistentsiaalselt.

Näituse pealkiri "Skulpturism" sündis sõnade mängust, mida näitusel osalejatel tuli hakata lahti harutama.

"Mul on hea meel, et see näitus siin on hästi mitmekesine. Meil on hästi palju erinevaid materjale, erinevaid meediume kasutatakse, meil on installatsioone ja klassikalisi skulptuure," rõõmustas kuraator Paul Mänd.

Näituse teine kuraator Eneken Maripuu selgitas, et väljapaneku keskne idee on tutvustada, kui mitmekülgne skulptuur tänapäeva Eestis on.

Läbi inimlike teemade, nagu väärikuse säilitamine, üksteise märkamine, unistuste täitumine, petlik ilu, aja vääramatu kulgemine, väljapääsmatud olukorrad, aga ka eluga rahulolu, otsitakse näitusel tasakaalu nii visuaalselt kui eksistentsiaalselt. Näeb skulptorite nii varasemat kui ka uuemat loomingut, nende hulgas ka meie seast juba lahkunute töid. Nii juhatab näituse sisse aasta alguses lahkunud Pärnu kunstnik Rait Pärg.

"Tal on kipsmaskid, mis on tehtud inimestest, kes töötasid ERR-is omal ajal ja väga huvitav, nendel töödel ei ole ühelgi nime juures, et tulge ja mõistatage kellest need tehtud," tõi Maripuu välja.

Lisaks enam kui 20 kujurite ühenduse kunstnikule kutsuti näitusele osalema ka alles oma kunstnikutee alguses olevaid noori.

"Minu teos on minu lõputöö "Ja kui minust saabki tolm". Lühidalt kokkuvõttes räägib see sellest, kuidas teised inimesed meid mõjutavad ja kuidas mõnikord nende olemine kulutab meid," tutvustas skulptor Helli Aas.

Näitust saab Pärnu Linnagalerii raekoja majja vaatama minna kuni 9. novembrini.