Kullo Lastegaleriis avati keraamikute liidu aastanäitus

"Ma usun et siin on paljuski seda tunnetuslikku poolt, mis tahab välja tulla, et laename eilsest ja loome taas jälle uut, taaselustame seda, mis on meis endis ja me saame kõik sellest osa, see on nagu uus igale vaatajale ja meile endile ka," ütles Eesti Keraamikute Liidu juhatuse liige Linda Viikant.

Ann Nurga võttis oma töös aluseks lapsepõlves kogetud ettelugemised ja neist saadud impulsid.

"Vahest me ka otsime seda tunnet, et jälle minna sinna heasse loosse sisse, vahel vaatad mõnd filmi või loed raamatut, aga see on kogu see mõte, et pead seda teadlikult uuesti tegema, et mitte minna ainult selle reaalsusega kaasa, vaid ka mõelda neid mõtteid, mis võibolla ühiskond peale sunnib, et suudaks mänguliselt seda muinasjuttu endas kaasas kanda," ütles keraamik Ann Nurga.

Merike Halliku installatsioon kannab nime "Tuhamägede tuultes", kuna Kohtla-Järve on olnud koduks juba ta vanavanematele.

"Minu lapsepõlve mängumaa ongi seotud kaevanduste, tuhamägede, korstnate ja suitsuga ning seda kujutangi installatsioonis, kus on kivid ja portselanobjektid ja samas on seal ka mu 1980. aastal Jõhvi Laste Kunstikoolist, kus mu kunstnikutee sai alguse, toodud karu," ütles keraamik Merike Hallik.

Keraamikute liidu aastanäitus jääb Kullo Lastegaleriis avatuks septembri lõpuni.