Galerii: Pärnus avati Eesti maalikunstnike liidu aastanäitus

Kunstnikke igavesti kannustav ambitsioon muuta maailma või vähemasti panustada arengusse, saab ärevatel aegadel "reality check'i" kogemuse võrra rikkamaks – muuta saab heal juhul iseennast, kui sedagi. Või toimuvad need muutused rohujuure tasandil, ilma trummipõrinata, esteetiliste kategooriate abil?

Rahvusvahelisel maaliskeenel on tervete seni kaasamata piirkondade või koguni maailmajagude maalikunst saanud vitamiiniks ja/või suunanäitajaks. Metropolide n-ö värsked ideed viimastel aastakümnetel põhinevad suuresti maailma erinevate regioonide kultuuriliste eripärade kaasamisel. Nii nagu varasematelgi aastasadadel ja -tuhandetel on just kunstnikud need pioneerid, kes assimileerivad ja kodustavad eksootilisi ja/või esteetilisi laene võõrastest kultuuridest. Teatud reservatsiooniga võib kunstnikke pidada rahvusvahelise globalismi agentideks.

Maalikunsti hinnatud eripäraks oli ja jääb elava inimese uudishimulik pilk ümbritsevale, empaatia kõige elusa suhtes, seega ikkagi poolte valimine.

Näitusel osalevad: Rain Ader, Vano Allsalu, Stanislav Antipov, Ivi

Arrak, Līva Blumfelde, Cristelll, Jaan Elken, Herlet Elvisto, Pille

Ernesaks, Ineta Freidenfelde, Evi Gailit, Jenny Grönholm, Lemme

Haldre, Hele, Sergei Inkatov, Ilona Januliene, Liisa Jugapuu, Eva

Jänes, QBA Martin Kaares, Kaie Kal, Kalli Kalde, Erki Kannus, Anniki

Kari, Anna-Liisa Kilk, Veiko Klemmer, Liis Koger, Katrina Kolk, Ilmar

Kruusamäe, Eve Kruuse, Liisa Kruusmägi, Piret Kullerkupp, August

Künnapu, Vilen Künnapu, Kõuhkna, Andro Kööp, Mati Kütt, Anna

Tarrvi Laamann, Leekpea, Ida Lepparu, Silvi Lepparu, Liivia Leškin,

Philiph Arvo Luik, Ivika Luisk, Helle Lõhmus, Liia Lüdig-Algvere,

Vitali Makar / Macari /, Andrei Maksimjuk, Lilian Mosolainen, Liisa

Mudist, Marju Must, Peeter Must, Anu Muiste, Marko Mäetamm,

Karl-Kristjan Nagel, Mall Nukke, Tiina Ojaste, Kairit Orgussaar, Ulvi

Oro, Tiiu Pallo-Vaik, Mall Paris, Riin Pallon, Per William Petersen,

Sirje Petersen, Sirje Piir, Miina Barrera Pinochet, Vassa Ponomarjova,

Tiiu Rebane, Piret Rohusaar, Maija Purgaile, Riina Rillo, Mari Roosvalt,

Uno Roosvalt, Kaia Rähn , Maris Siimer, Kaja Sikk, Sandra Sirp, Ksenia

Sulaeva, Urve Sunny-Dzidzaria, Maret Suurmets Kuura, Anatolijs Zelčs,

Santa Zukker, Karl-Erik Talvet, Merike Tamm, Evi Tihemets, Jane

Tiidelepp, Margus Tiitsmaa, Lea Tomson, Minna Toots,Külli Trummal, Mart

Trummal, Heli Tuksam, Maris Tuuling, Maria-Kristiina Ulas, Manfred

Vainokivi, Eve Valper, Einar Vene.

Näituse toimkond: Jaan Elken (näituse idee, koostamine ja kujundus, EML), Tiiu Rebane (näituse produtsent, EML), Marie Virta (UKM-i poolne korraldus).

Näitus jääb avatuks 26. maini 2024.