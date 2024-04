Kunstnik Anna Kõuhkna: ema on mulle olnud suureks inspiratsiooniks

Nii Pallases, Tallinna Ülikoolis kui EKA-s õppinud Anna Kõuhkna ei kohkunud keerulise ja vähe sisse toova kunstnikuameti ees tagasi. "Eks sellega vanemad hirmutavad ju lapsest saati. Aga mul oli mingisugune usk sellesse ja elu andis mulle rohelisi tulesid, mis kogu aeg kinnitasid, et mine edasi," meenutas ta.

Kõuhkna töödel on sageli kujutatud just naisi ning peamiselt kunstnikku ennast. "97 protsendil töödest olen ma ise. See ei olnud küll algselt planeeritud niimoodi. Aga kuidagi kujunes nii, et isegi kui mulle tuli tellimustöö, siis ma ikkagi lõpuks kujutasin ennast. Nüüd tunnen, et ma olen jõudnud sellisesse faasi, et ma püüan seda teadlikult muuta. Kunstnikul on ikkagi vaja uueneda – me teeme mingisuguse tsükli ära ja siis on see raske koht, et mis nüüd ja kuidas nüüd," rääkis ta ja tõdes, et hiljuti ilmunud kunstnikuraamat "Kallis vari, kallis valgus" oli nagu punkt, mis praegusele perioodile sai pandud.

Kõuhkna, kes kasutab oma töödes palju värve, ei lähtu tööd alustades mitte värvilahendustest vaid sümbolitest. "Visuaal tuleb ikka esimesena ja värvilahendus on viimane faas maalimise juures. Aga värv on mulle kindlasti oluline – seostan iga värviga teatud tähendusi. Ma kasutan värve kui manifestatsiooni," selgitas ta.

Anna Kõuhkna ema on ansamblist "Kuldsed lindid" tuntud artist Speli Kõuhkna ning kunstniku sõnul on ema teda palju inspireerinud. "See, et naised minu töödel üldse nii oluliseks said, on seotud sellega, et ma kasvasin üles, vaadates ema proove tegemas, kleite proovimas. Emal oli tohutu virn Vouge´e ja teisi moeajakirju ja see kõik tegelikult jättis mu alateadvusse suure jälje. Ma sain isegi joonistada lilled nende kleitide peale, kui ma olin umbes seitsmene," meenutas Kõuhkna ning lisas, et kunstnikest on teda enim mõjutanud Malle Leis.

Uue loomeperioodi lävel olev kunstnik ei osanud veel öelda, milline võiks olla järgmine periood. "See on nagu looduses, et puu peab talveks unne minema ja siis, kui kevad tuleb, siis ta teab, kuidas oma pungad välja ajada. Ma praegu lasen ennast hästi vabaks ja veel mingeid lubadusi ei anna."