Harrastusnäitleja Galina Tikerpuu: igaüks toob midagi kodust kaasa

Näitlemise juurde jõudis Tikerpuu juba päris lapsepõlves, käies pioneeride palees Salme Vaagi juures. Hiljem õppis Tammsaare teatri juures tegutseva Leida Rammo stuudios. "Sel ajal oli Tammsaare rahvateater väga kõrgel tasemel, konkursid olid kõvad. Kaks aastat õppisin seal, siis võeti mind seal teatrisse vastu," rääkis Tikerpuu.

"Ma sain harrastusteatrist nii palju huvitavaid ja toredaid asju, et mul ei tekkinud mingit tahtmist minna, mulle tundus, et see on sama peaaegu, kas ma õpin neli aastat või kaks aastat. Selles mõttes võttis Leida Rammo ka asju päris tõsiselt," rääkis Tikerpuu, kuidas ta professionaalseks näitlejaks pole kunagi eriti soovinud saada.

Ka palka on ta alati teeninud mõnes muus ametis. Alguses tehasetöölisena, hiljem kinos, galeriides ja isegi Estonia teatris riietajana. "Noorena töötasin poolsõjaväelises tehases, kella seitsmest alustasin ja kolmest olin vaba. Ja siis oli nii tore pärast õhtul minna ja teha hoopis muid asju," meenutas ta.

Tikerpuu praeguses koduteatris, Teoteatris käivad proovid uue lavastusega "Asemikud", mida lavastab Piret Viisimaa. Tikerpuu sõnul räägib lugu armastusest. "Loo keskmes on abielupaar: naine on hooldekodus, dementne, ta arvab, et on oma kodus. Lugu räägibki sellest, et kui inimesed on üksteist nii väga armastanud ja teine on niimoodi haigeks jäänud, siis kuidas teda hoida," tutvustas Tikerpuu, kes on näitlemise juurde meelitanud ka mõlemad oma tütred.

Nii Brechti kui Tšehhovit ja teisigi tuntud autoreid esitanud Tikerpuu lemmikroll oli aga hoopiski osatäitmine lavastuses "Kõik armastavad Roosit". "See oli väga hea lavastus ja me mängisime seda 100 korda. See sai nii omaseks ja publikut jagus kogu aeg," meenutas ta.

Teoteater loodi 18 aastat tagasi ja Tikerpuu oli selles protsessis aktiivne osaline. Harrastusteatri näitlejad on sageli etendust ette valmistades ka teistes tööülesannetes, otsides endale ise kostüüme ja rekvisiite. "Kunstnikutöö teeb tavaliselt ikka kunstnik, aga erinevad asjad proovime siis ise muretseda. Igaüks toob midagi kodust, see on nii vahva, on niisugune kodune tunne," lisas ta.

Teoteatri tutvustuseks ütles Tikerpuu, et tegemist on ikkagi tavalise väikese repertuaariteatriga. "Muusikateater me ei ole, eksperimentaalteater ka mitte. Aga et me oleme siin Kalamajas juba nii kaua olnud, siis inimesed teavad meid ja on juba tekkinud oma vaatajaskond."