Kinos Artis linastub Eesti naisrežissööride lühifilmide kassett

Nelja Eesti naisrežissööri värsketes lühifilmides kujutatakse tüdrukute või naiste muresid, millega neil tuleb rinda pista ja millega nad omal viisil toime tulevad.

Eeva Mägi "Maakohus" annab läbi absurdiprisma ülevaate tänapäeval aktuaalsest lapse hooldusõiguse küsimusest, kus vanemad omavahelises võitluses vahendeid ei vali. Katrin Tegova "Mia ja Liki" räägib kahe õe suvistest mängudest, millesse ema-isa lahkuminek lõikab valusa haava. Ragne Mandri Eesti 90ndatest inspireeritud põnevusfilmi "Leidsin" peategelaseks on väike Agnes, kes hiilib luba küsimata pimedasse keldrisse ja satub seal silmitsi elu pahupoolega. Kaire Russi tragikomöödia "Vanaema, saa tuttavaks!" keskmes on keskealine konservatiiv Virve, kes ei suuda taluda, et tema organiseeritud traditsioonilisele perepeole saabub samasooline paar.

"Meie eesmärgiks oli kokku panna seanss lühifilmidest, mille autoriteks on naised ning juhtida tähelepanu sellele, kui eripalgelisi ja originaalseid lugusid nad jutustavad, nii naistest kui tüdrukutest. Ka kogumiku pealkiri on mõnusa kiiksuga, "Ma olen naine, ma saan hakkama" kirjeldab tabavalt irooniliselt ühiskonnas vastukäivate ootuste survet, mis on paljudele naistele tuttav," selgitas kogumiku tagamaid filmi "Vanaema, saa tuttavaks!" produtsent ja kaasstsenarist Eve Tisler.

Eeva Mägi 2020. aastal valminud absurdihõnguline kohtudraama "Maakohus" jutustab loo kahest endisest abikaasast, kelle armastusest on saanud vihkamine ning järele on jäänud vaid soov teineteisele kätte maksta. Kõige selle vahele jääb aga väikene laps.

Osades Mari Abel, Helena Lotman, Tambet Tuisk, Meelis Rämmeld ja Alfred Villem. Režissöör Eeva Mägi, operaator Sten-Johan Lill, kunstnik Anna-Liisa Liiver, kostüüm Liis Plato, grimm Johanna Velt, montaaž Jette Keedus, heli Tanel Kadalipp, produtsent Karolina Veetamm

Katrin Tegova filmis "Mia ja Liki" (2021) võtavad kaks õde suvest viimast, kuid märgid sellest, et nende vanematega on midagi pahasti, häirivad nende rõõmsat elu. Tüdrukud tajuvad enda ümber toimuvaid muutusi, ent ei suuda olukorda mõista, mis omakorda tekitab neist seletamatut hirmu ja segadust. "Mia ja Liki" linastus aprillis 2022 Tšehhis Young Film Festil.

Osades Miriam Mia Maimik, Liisa Lotta Vahemets, režissöör-stsenarist Katrin Tegova, operaator Mart Raun, kunstnik Katrin Sipelgas, monteerija Emeri Abel, helirežissöör Gert Mäll, helilooja Janek Murd, produtsent Maario Masing, tootja Tandem Film.

Ragne Mandri põnevusfilmi "Leidsin" (2021) peategelaseks on väike uudishimulik tüdruk Agnes, kes jälitab oma venda Mihklit mahajäetud majja, kus ta leiab keldrisse kinniseotuna vene rahvusest politseiniku Dmitri. Mehe tõelist identiteeti avastamata püüab Agnes teda vabastada. "Leidsin" pälvis parima tudengifilmi auhinna Rootsis Lulea filmifestivalil ning parima näitleja auhinna Brasiilias Porto Alegres. Filmi on seni näidatud festivalipublikule ka Indias Jaipuris ja Keralas ning USA-s Nevada Dam filmifestivalil.

Osades Mirtel Muga, Evgeny Moiseenko, Filipp Varik, režissöör Ragne Mandri, stsenarist Stella Carneiro, operaator Ram Prasad, kunstnik Anu Sildnik, monteerija Rafael Melo, helirežissöör-helilooja Samvaran Rai, produtsent Laura Garcia Baeza, tootja Kino Eyes/BFM.

Kaire Russi linateose "Vanaema, saa tuttavaks" (2021) peategelaseks on perfektsionist Virve, kes on hoolitsenud selle eest, et vanaema juubel oleks täiuslikult traditsiooniline perepidu. Ainsaks tõrvatilgaks meepotis on üllatuskülaline ehk vennatütar Silvia samasooline elukaaslane. "Vanaema, saa tuttavaks!" pärjati 2022 Toronto lühifilmide festivalil auhinnaga Best Short Feature ning osaleb sel aastal mitmel rahvusvahelisel festivalil.

Osades Tiina Mälberg, Riho Rosberg, Ines Aru, Raivo Trass, Grete Konksi, Jaanika Arum, Steffi Viita, Andres Roosileht, Mait Joorits, Eliis Uudeküll, Steffi Viita, Haron Aasa, Galina Tikerpuu, Tiiu Ello. Režissöör Kaire Russ, stsenaristid Kaire Russ ja Eve Tisler, operaator Carolyn Niitla, valgusmeister Teddy Puusepp, kunstnik Kairi Mändla, grimeerija Evelin Sulg, monteerija Urmas Salu, helirežissöör Liis Karlson, helilooja Toomas Lunge, kolorist Alis Mäesalu, produtsent Kaire Russ, kaasprodutsendid Eve Tisler ja Tanel Jan Palgi, tootja Sygistuul OÜ.

Kõik neli filmi esilinastusid 2021 PÖFF Shorts rahvuslikus võistlusprogrammis.