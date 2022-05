"Ma olen naine, ma saan hakkama" loob tunni ajaga neli erinevat maailma

"Tegevaid naisrežissööre võib olla rohkem kui mehi, aga kas tegevatele naisrežissööridele ka häält antakse, on iseküsimus... Hääle andmine - ma räägin siis rahastamisest eelkõige," teatas režissöör Kaire Russ.

Režissöör Kaire Russi ja kaasstsenarist ja produtsent Eve Tisleri lühimängufilm "Vanaema, saa tuttavaks" on pikalt välismaal elanud autorite jaoks oluline Eestisse tagasitulekufilm, mis käsitleb läbi huumori sallivuse temaatikat meie ühiskonnas.

Naisi võimestava pealkirjaga filmikogumik "Ma olen naine, ma saan hakkama " sisaldab veel ka Katrin Tegova, Eeva Mägi ja Ragne Mandri möödunud aastal valminud linateoseid, mille peategelased on samuti kõik naised või tüdrukud. Kogumiku koostajad peavad oluliseks esile tõsta naisrežissööride loomingut.

Filmikriitik Kaspar Viilup leiab, et tegemist on väga jõuliselt tehtud ja täiesti eriilmeliste filmidega. Tema sõnul on oluline see, et tänu kogumikule jõuavad lühifilmid suurele ekraanile.

"Meil on žanriliselt üheltpoolt õudusfilmi, allegoorilist absurdset komöödiat, klassikalist draamat huumorivõtmes... võib-olla see ongi kõige tugevam külg, et nad on hästi erinevad filmid kõige üldisemas mõttes," teatas Viilup.

"Minu arust see on väga huvitav, et sul on võimalik tegelikult tunni aja jooksul siseneda nelja täiesti erinevasse maailma, mis räägivad hästi erinevaid lugusid," lisas filmikriitik.

Uut filmikogumikku saab näha kinos Artis alates 10. maist.