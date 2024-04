Leida Rammo Linnateatri fondi preemia pälvis Sandra Uusberg

18. aprillil täitus 100 aastat näitleja, näitejuhi, õpetaja ja kultuuriedendaja Leida Rammo sünnist. Kaheksandat korda anti välja Leida Rammo Linnateatri fondi preemia, tänavuseks laureaadiks on Sandra Uusberg.

Stipendiumi saaja kuulutasid välja Eesti rahvuskultuuri fondi nõukogu esimees Olav Ehala ja finantsdirektor Linda Piik Linnateatri kontserdi "Õhtu rannal. Valter Ojakäär 100" lõpus Salme Kultuurikeskuse suurel laval.

Sandra Uusberg on Linnateatri näitleja alates EMTA lavakunstikooli lõpetamisest 2010. aastal. Tema värskeimaks rolliks on Nicola lavastuses "Nachtland", lisaks näeb teda muuhulgas Kittyna lavastuses "Nõusolek", osatäitjana lavastuses "Tunde-märgid" ja Cathrine Vindinguna lavastuses "Muusikale". Uusbergi rolle on varem tunnustatud muuhulgas Kristallkingakese auhinna, Ants Lauteri nimelise auhinna ja Helmi Tohvelmani nimelise auhinnaga.

Eelnevatel aastatel on Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi võitnud Külli Teetamm ja Indrek Ojari, Epp Eespäev, Alo Kõrve, Hele Kõrve, Evelin Võigemast, Kaspar Velberg ja Mart Toome. Preemiasaaja valivad Linnateatri kollektiivi seast varasemad laureaadid.

Leida Rammo Linnateatri fond asutati Eesti rahvuskultuuri fondi juurde 2015. aastal, eesmärgiga toetada teatri loomingulist kollektiivi.