Rainer Jancis: mängin korraga kitarri, trumme ja klahvpille

Rancise sõnul on ta multiinstrumentalismiga viimased paar aastat tõsiselt tegelenud. "Eesmärk on mitut instrumenti korraga mängida ja esitada ehk siis realiseerida niisugust ühe mehe show´d, kus mitte midagi ei tule taustalintide pealt, kus kõik on otse ja live's mängitud ja kõlab nagu päris bänd," tutvustas ta ning lisas, et alguses ei olnud tal endalgi suurt usku, et selline asi võiks võimalikuks osutuda.

"Hakkasin kuidagi katsetama ja nüüd ma olen sinna jõudnud ning neid pille ja nippe tuleb kogu aeg järjest juurde, nii et see on selline arenev protsess. Ma ise mõtlen kogu seda asja välja. Kõik baseerubki muusikaõppimise metoodikal ja ma olen selle välja mõelnud selleks, et ma saaksin erinevaid asju korraga teha, näiteks mängida polürütme," lisas ta.

Kontsertil mängib Rainer korraga vähemalt kolme instrumenti ning laulab. "Mängin kitarri ja trummi ja klahvpilli. Aga lisaks sellele mängin ma kitarri peal mitut partiid korraga - passipartiid ja soolopartiid korraga. Enamikes lugudes mängin kitarril kahte või kolme häält."

Lisaks kino Sõprus kontserdile näeb Rainer Jancist 17. mail Metro Luminali koosseisus Uues Laines, kus esinetakse koos Ameerika lauljanna Lydia Lunchiga.