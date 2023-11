Rainer Jancis Metro Luminali 35. sünniaastal: oleme heas vormis

1988. aastal moodustatud alternatiivroki ansambel Metro Luminal elab 35 aastat peale sündi endiselt head elu. "Oleme heas vormis ja asi areneb õiges suunas. Oleme isegi vaikselt uuele materjalile mõtlema hakanud. Midagi veel välja ei kuulutaks, aga mõtted liiguvad selles suunas," ütles Jancis "Terevisiooni" stuudios.

Ilma arenguta pole Jancise sõnul nii kaua bändi mõtet teha. "Asju ongi mõtet teha siis, kui jõutakse välja uude kohta. Arengi ongi asja mõte," tõdes Jancis.

Kuigi juubelituuri lugude nimekiri koosneb peaasjalikult vanemast loomingust on seegi rokkaritele uusi külgi avanud. "Valisime spetsiaalselt vanad lood, et ennast proovile panna. Kuidas on mängida neid 35 aastat vanu lugusid enam-vähem nii nagu nad kõlasid."

"Huvitaval kombel olemegi avastanud uusi nüansse, mida 35 aastat tagasi isegi ei märganud. Endal on küll huvitav," ütles Jancis.

Noort publikut Metro Luminal taga ei aja. "Absoluutselt iga kuulaja ja iga inimene, kes suhestub selle materjali ja mõtetega, on oodatud. Minu jaoks ei ole vahet, mis vanuses inimene on. Minu jaoks on beebi ka inimene," ütles Jancis.