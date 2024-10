Rainer Jancise installatiivne heliteos "Tahkuna kaanon" jõudis vinüüli peale

Rainer Jancise autoriplaadi nimiteos "Tahkuna kaanon" on nii esitamise kui salvestamise mõttes väljakutse olnud. Eelmise aasta juulis sai heliinstallatsiooni Hiiumaal elavas esituses kuulda, nüüd on teos vinüülile jõudnud.

"Tahkuna installatsioon oli selline, et terve see tuletorni üheksa korrust olid ära installeeritud helisüsteemidega niimoodi, et igal korrusel mängis mingi muusikaline fragment, mis moodustas kokku kaanoni. See oli tehtud nii, et kaanoni ühed hääled liikusid üheksandalt korruselt esimesele ja teised tulid ringiga tagasi esimeselt korrusel üheksanda suunas, nii et tekkis selline kaanonlik loop, mis hakkas iseennast kordama," tutvustas Jancis.

"Kui selle tuletorni sees ringi käia, siis põhimõtteliselt oli tunne nagu käiks mööda treppe selle heliteose sees ringi," võttis muusik teose kokku.

Plaadi esitluskontserdid toimuvad sel reedel Tallinnas Kumus, järgmisel nädalal koos Maria Faustiga Haapsalus ja Võru Kandles.