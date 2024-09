Pildid: Vaal galeriis avati Vano Allsalu ja Liisa Jugapuu ühisnäitus

Näitusel "Kahekõne värvis" on autorite eesmärk luua koosmänge, kokkupuuteid ja vastandusi. Allsalu sõnul on tema kui maalikunstniku jaoks äärmiselt oluline vahetu suhe materjaliga. "Kui võtame tüki savi ja asume seda käte vahel muljuma, siis see materjal on pidevas muutumises, vormid üha tekivad ja kaovad. Töö värvidega on sellega sarnane – "mudin" värve ja sellest ilmuvad lõuendile kujundid. Mittekujutavast materjalist vormub kujutav ja tähenduslik," selgitas ta.

Liisa Jugapuule meeldib mõelda abstraktsest kunstist kui vabaduse ruumist."Seal ei eksisteeri õiget ega valet, vaid värv ja vorm loovad igaühe peas omaette maailma. Midagi, millel on nii mitu tõlgendust, nagu on sellel vaatajaid. See annab võimaluse lasta lahti meid jälitavast eksimise mõtteviisist. Tulemus lõuendil ei pruugi anda alati vastuseid, vaid esitada küsimusi, mille eesmärk on ergutada vaataja loovust ja sisemist dialoogi," selgitas ta.

"Kahekõne värvis" jääb Vaal galeriis avatuks kuni 12. oktoobrini.