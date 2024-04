ARS Projektiruumis kohtub maalikunst tehisaruga

Näitusel osaleb viis kunstnikku: Vano Allsalu, Gerda Hansen, Siiri Jüris, Carl-Robert Kagge ning Mart Vainre, kes kõik on viimastel aastatel pühendunud maalikunsti ja tehisaru suhete uurimisele. Oma töödes segavad nad traditsioonilisi maalikunsti tehnikaid digitehnoloogiatega.

"AI pildigeneraatorid on umbes aasta vanad, mis tähendab, et see näitus, mille ettevalmistus algaski umbes aasta aega tagasi, on olnud selline kogukonna loomine. Eksperimentaalne projekt, kus kuraator ja kunstnikud saavad aasta vältel kunstnike ateljeedes kokku ja ühiselt mõtlevad, mis nüüd toimub, kuhu tehisaru jõuline tulek kunst asetab ja maalikunsti muudab: kas kunst on nüüd ohustatud või pakub see kunstile täiesti enneolematuid võimalusi," selgitas kuraator Liisa Kaljula.

Kuraatori sõnul on kunstnike reaktsioonid ja arvamused tehisaru loodu suhtes vastandlikud.

"Mõned kunstnikud leiavad, et tehisaru esindab madalat kultuuri, millega kõrge kunst ei peaks üldse kokku puutuma. Aga samas teame kunstiajaloost seda ka, et maalikunst kui kõrge kunsti meedium on alati ammutanud ainest nendest nii- öelda madala kultuuri sfääridest," lisas Kaljula.

Mitmed tööd, mis näitusel digiprindina mõjuvad, on tegelikult käsitsi maalitud. AI-l oli seejuures digitaalse protsessori roll kunstniku algidee ja lõpptulemuse vahel.

"Ma olen hakanud viimasel ajal tundma, et pildikultuur on läinud uuesti tükkideks. Pilte on võib-olla liigagi palju, nad mõjuvad aeg-ajalt väsitavalt. Maalikunstnikuna tunnetan, et on hetk, kus ma pean enda väljendusviise uuesti hakkama ümber defineerima," kommenteeris kunstnik Mart Vainre.

Näitus "Luba endal muutuda. Maalikunstist masinkunsti ajastul" jääb ARS Projektiruumis avatuks 18. maini.