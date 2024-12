Soobi "Huikede järv" seob ruumiinstallatsioonid ja maali- ning fotoseeriad

Näitus "Huikede järv" seob ühte kunstnik Angela Soobi ruumiinstallatsioonid ja maali- ning fotoseeriad, mis on rätsepaülikonnana valminud just ARS-i projektiruumi silmas pidades.

Väljapanek on jätk neljaosalisele näitusele, mis keskendus sõja ja rahu teemale. Kunstnik püüab leida rahupaiku, jälgib valguse muutumist ajas ning üritab jõuda ka teise inimeseni, kelle reaalsustaju on ähmastunud.

"Näituse põhiidee on enda poole liikumisest ja rahupaikadest selle koha leidmine, kus ma saaksin tunda ennast rahulikult. Kui ma näituse seeriat alustasin, olid need inimese sees olevad sõjaväljad, kus ta ise peab endaga lahinguid, ja peab leidma need kohad, kus ta saab olla ilma sõjata, aga pärast läks liiga reaalseks kõik, sest päris sõjad tulid sinna sisse," ütles kunstnik Angela Soop.