Pildid: ARS-i projektiruumis avati Tiina Tammetalu isikunäitus

"Kasutan Projektiruumi võimalusena uurida oma loomepsühholoogiat, et jõuda jälile oma isiklikele, eripärastele, võibolla isegi veidratena näivatele vajadustele maalijana. Toon välja mõned oma protsessitööd, protsessimaalid," selgitas Tammetalu ja lisas, et saab näitusel tuua kasvõi ajutiselt oma vaatevälja tagasi mõned mulle olulised teosed erakogudest, mida ta ise avalikus ruumis või näitustetingimustes vahepealse suletud perioodi tõttu või muudel põhjustel pole õieti näinudki.

"Usun nimelt, et just see samm avab mõne justkui ammu-unustatud akna, on mu enda jaoks hinnaliseks pilguheiduks teeotstele, millelt jätkamine võib just praegu parima käivitajana tunduda," tõdes ta.

Näituse raames andis Tammetalu välja ka kunstnikualbumi "Tammetalu. Lühike sissevaade loome-CV-sse", mille tekstid kirjutasid Mai Levil ja Harry Liivrand.

Väljapanek jääb ARS-i projektiruumis avatuks kuni 1. novembrini.