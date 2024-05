Galerii: Lasnamäel avati Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus

Selle aastast näitust iseloomustab põlvkondadeülene ja -vaheline dialoog. Nii soovitabki kunstihoone projektijuht Madli Ehasalu näitust vaadata nii, et iga teos kõneleb enda kõrval oleva teosega ja nii tekibki kunstnike vahel kontakt, kes muidu ühes näitusesaalis kokku ei satuks.

"Kui seda visiooni tõmmata laia pintsliga, siis kindlasti on tänavu kajastatud autobiograafilised teemad, mis on igal aastal olulised. Erki Kasemetsa nööbikostüüm on 20 000 nööbist koosnev. Kui see arvutada aastatesse ja päevadesse, siis täpselt nii palju kui Erkil on eluaeg, siis seal on 54 aastat ja 76 päeva, on täpselt nii palju nööpe seal, et ka temal on kevadnäitus tähistamist väärt, kui inimene on niivõrd palju elanud kui 20 000 päeva," rääkis Ehasalu.

Eesti Kunstnike Liidu 24. aastanäitusel soovis osaleda 252 kunstnikku. Žürii valis näitusele 55 kunstniku ja kollektiivi tööd, kelle teoseid eksponeeritakse Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis.

Osalevad kunstnikud Siim-Tanel Annus, Maria Erikson, Mauri Gross, Alexei Gordin, Aksel Haagensen ja Ulvi Haagensen, Kärt Hammer, Gerda Hansen, Elize Hiiop, Mirjam Hinn, Madlen Hirtentreu, Heleliis Hõim, Hedi Jaansoo, Liina Kalvik, Merle Kannus, Erki Kasemets, Tiiu Kirsipuu, Paul Kormašov, Aime Kuulbusch Mölder, Toomas Kuusing, Meiu Münt, Laivi, Maria Lapteva Sidljarevitš, Peeter Laurits, Krista Leesi, Heikki Leis, Lisette Lepik, Philiph A. Luik, Liia Lüdig-Algvere, Herkki Erich Merila, Aarne Mesikäpp, Johanna Mudist, Mall Nukke, Jüri Ojaver, Terje Ojaver, Tõnis Paberit, Rait Prääts, Enn Põldroos, Tiit Pääsuke, Marion Saarik, Rain Saarik, Sander Raudsepp, Sten Saarits, Gea Sibola Hansen, Taavi Suisalu, Angela Soop, Marleen Suvi, Tiina Tammetalu, Mari-Liis Tammi Kelder, Erika Tammpere, Erik Teemägi, Ruudu Ulas, Marta Vaarik, Alo Valge, Uru Valter (Ats Kruusing, Eke Ao Nettan ja Erik Hõim), Danel Ülper. Lisaks kunstnikele on esindatud ka kunstigaleriid Art & Tonic, Artrovert, Kogo, Tütar.

Eesti Kunstnike Liidu 24. aastanäituse osalejad valis žürii koosseisus Kaarel Eelma (näituse kujundaja), Madli Ehasalu (Kunstihoone projektijuht-kuraator), Indrek Köster (Eesti Kunstnike Liidu esindaja), Anna Mari Liivrand (Eesti Kunstnike Liidu esindaja) ja Jaan Manitski (kunstitoetaja).