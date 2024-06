Pildid: A-Galeriis avanes Elize Hiiopi isikunäitus "Tunnetuslikud ruumid"

Ehteseeria kujutab reaalselt eksisteerivaid ruume ja objekte, mis on ajaga omandanud autori jaoks märgilise tähenduse. Tuttavad arhitektuursed elemendid on esitatud teisenenud skaalas, nende korduste ja kohtumiste kooskõlas on tekkinud uued miniatuursed maailmad.

Mitmed teoseid inspireerinud paigad on olemas veel ainult autori mälestustes. On kohti või esemeid, mis said väärtuslikuks inimliku puudutuse kaudu – maja ees trepil ootav vanaema, kes on praeguseks lahkunud teispoolsusesse; hommikuti klaveril harjutav tütar, kes on alustanud iseseisvat elu või lapsepõlves isaga ehitatud lumelossid, mis kadusid esimese sulaga. On ka paiku, mis on ennast sügavale hinge kirjutanud pikkade aastate jooksul nagu Kalamaja kodu või vanalinna ateljee, aga ka mõni selline, mis ereda taipamise või kogemise kaudu sähvatusena silme ees püsib.

Näitus koondab asukohapõhised mälupildid käegakatsutavasse vormi tekitades ajakapsli, kuhu on võimalik tagasi pöörduda vabalt valitud hetkel. Ehted on vormistatud prossideks, et kanda armsaks saanud paikasid endaga kaasas. Südame kohal kantav ehe on kui sild, mis hoiab tugevat ühendust sisemise ja välise maailma vahel. Domineerivaks materjaliks on portselan, mida saadab eebenipuu, hõbe, luu, korall ja puuvillapaber.

Elize Hiiop (1977) on Eesti ehtekunstnik ja disainer, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias ehte- ja sepakunsti eriala 2005 aastal. Ta on osalenud arvukatel näitustel Euroopas, Hiinas, Mehhikos ja Ameerika Ühendriikides ning tema töid on mitmetes erakogudes. Hiiop on pühendunud portselani kui materjali võimaluste uurimisele olles viimastel aastatel keskendunud 3D printimisele orgaaniliste lisanditega. Ruumitunnetuslikke teemasid on ta eelnevalt käsitlenud

mitme isiku- ja grupinäituse raames.

Näitus on A-Galerii Seifis avatud 3. augustini.