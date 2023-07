Galerii: ARS-i kunstilinnakus avati keraamikute liidu aastanäitus

Tallinnas ARS-i kunstilinnakus avati nädalavahetusel Eesti Kunstiakadeemia tudengite osalusaktsiooniga keraamikute liidu toorsavi teemaline aastanäitus "Savihall sünd", kus on eksponeeritud üle 30 autori töö.

Sündmuse avas treimisega saviloopimise osalusaktsioon, mille lavastasid Stuudio 53 ruumides Anna-Liisa Villmann, Õnne Paulus ja Lilian Maasik EKA keraamikaosakonna juhataja professor Urmas Puhkani juhendamisel.

Eesti Keraamikute Liidu aastanäitus "Savihall sünd" on tegijate sõnul sel aastal märgiline ja eriline, sest seda iseloomustavad sada aastat keraamikaõpetust Eestis ja põletamata toores savi.

Näituse idee on panna meister ja õpilane koos looma. Osalevad nii keraamikute liidu liikmed kui ka EKA keraamikaosakonna tudengid. "Savihall sünd" on koosloomisprotsessi näitus. Idee on savi mitte põletada ehk keraamikat keraamikud seekord ei näita.

Näituse kuraator on Ene Raud-Mägi ja graafiline kujundaja Cristopher Siniväli.

Näitusel osalevad keraamikud Merike Hallik, Kaja Altvee, Ene Raud-Mägi, Rita Randmaa, Maarika Saarelaht, Kauri Kallas, Ann Nurga, Elize Hiiop, Üllo Karro, Mariana Laan, Ingrid Allik, Rave Puhm, Karin Kalman, Jana Žgun, Mart Vaarpuu, Kärt Seppel, Triin Lehismets, Pille Kaleviste, Kersti Laanma, Kaupo Holmberg, Efy Zeniou, Annika Teder, Kersti Karu, Urmas Puhkan, Annika Vilippus-Kask, Margit Terasmees, Helle Videvik, Aino Saan, Siret Schutting, Maria Kim, Leena Kuutma, Anne Türn, Anna-Liisa Villmann, Õnne Paulus, Lilian Maasik ja Sergei Isupov.

Näitus on ARS-i kunstilinnakus avatud 28. juulini.