Galerii: Viimsi Artiumis avati Urmas Puhkani näitus "Läbi värviliste prillide"

"Kui pilvi piisavalt pikalt vaadata, võib märgata, kuidas nad hajuvad, nagu keegi sööks neid," meenutas autor avamisel sõitu mööda maanteed pilvede all – stseeni, mis ka ühe maastikumaalina paljude seas näitusel väljas on. Lisaks maalidele saab näha ka vineerist skulptuure.

Urmas Puhkani sõnutsi oli näituse algne tööpealkiri "Tähendusmaastikud," sest seos maa ja maastikuga on tema jaoks tähtis hingepide. "See on lihtne ja lähedane. Samas aga iga päev uus ja põnev. Vahetu looduskogemus maandab ja annab jõudu," selgitas ta viidates ühelt poolt omaenda koduaiale, aga laiemalt ka kodumaale, täpsemalt poliitikateadlase Kadri Liigi sõnadele: "Minu meelest on Eesti väga eriline koht. Ja eriline on see, et meil on oma riik. Tahaksin, et oskaksime teda paremini hoida – mitte ainult riiki, vaid ka maad ja maastikke. Ja inimesi."

Olles tegelenud aastakümneid peamiselt keraamikaga mõtles Puhkan varem pigem ruumiliselt ja tema kavandid olid mustvalged, kuid nüüd, tervisest tulenevalt, on ta keskendunud maalimisele ning ka kavanditesse on tulnud rohkem värvi: "Hakkasin nägema olulisi kohti ja vaatama elu uue pilguga. Sain aru, kui tähtsad on tavalised paigad." Nii sai ka näitus koostöös kuraator Triinu Soikmetsaga pealkirjaks "Läbi värviliste prillide," mis haakub ka näitust avava autoportreega.

Näitus "Läbi värviliste prillide" jääb Viimsi kunstikooli galeriis avatuks 29. novembrini.