Pildid: Disaini- ja Arhitektuurigaleriis avatakse keraamikute liidu aastanäitus

Aastanäituse juhtteema lähtub pingelisest ajast ühiskonnas. Keraamikud on savisse jäädvustanud emotsionaalseid, füüsilisi, elektrilisi ja tehnilisi pingeid. Seejuures kujutavad kunstnikud isiklikke muresid ja hirme, aga ka konflikte meil ja mujal maailmas laiemalt.

Näituse kujundaja on keraamik ja skulptor Kauri Kallas, kelle sõnul on see galerii ideaalne disainitööde jaoks. "Seetõttu tekkiski mõte kasutada hästi palju tugevaid monumentaalseid vorme, et keraamikutel hakkaks tekkima omavahel pinge," sõnas ta.

Keraamikute aastanäitus "Pinge" jääb Disaini- ja Arhitektuurigaleriis avatuks kuni 26. novembrini.