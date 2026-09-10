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Galerii: keraamikute liidu aastanäitusel on väljas enam kui 40 keraamiku teosed

Kunst
Eesti Keraamikute Liidu aastanäituse
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32 pilti
Kunst

Nädalavahetusel avati pidulikult iga-aastane Eesti Keraamikute Liidu aastanäitus, mis toimub tänavu Rakveres, Arvo Pärdile pühendatud Ukuaru muusikamaja galeriis.

Näitusel "vaikiv resonants" on võimalik lähemalt tutvuda üle 40 Eesti keraamiku teostega.

"Vaikiv resonants" on näitus, kus keraamika ja heli kohtuvad mitte otseses "muusikalisuses", vaid käitumises: kuidas keraamiline vorm, mass, pind ja tühimik mõjutavad tajutavat ruumi.

Teos võib toimida nagu akustiline organism – mõni töö võtab heli endasse (matid, poorsed, pehmete servadega pinnad), teine peegeldab selle tagasi (läikiv glasuur, pingestatud kaared, kõvad tasapinnad), kolmas hajutab (rütmiline reljeef, killustatud geomeetria, ebaühtlane nahk).

"Vaikiv resonants" ei ole tavapärane keraamika näitus, kus tuleb pealtnäha haprate teostega distantsi hoida. Vastupidi. Paljude teostega saab külastaja füüsiliselt suhelda: läheneda, vaadata erinevatest nurkadest, avastada detaile, mis muutuvad nähtavaks ainult lähedalt.

Mitmeid töid võib isegi kergelt puudutada, liigutada ning heli tekitada. See interaktiivsus ei ole "mäng", vaid viis kuulata ruumi ja teost kehaga: kuidas avauste suund, sisemiste tühimike sügavused, pinna karedused või glasuuriga kaetud alad muutuvad tajutavaks alles siis, kui nendega rohkem tutvuda.

Osalevad kunstnikud: Mari Ait, Ingrid Allik, Kaja Altvee, Merike Hallik, Kadi Hektor, Elize Hiiop, Eve Hint, Jarõna Ilo, Sergei Isupov, Kadri Jäätma, Tiina Kaljuste, Karin Kalman, Üllo Karro, Kersti Karu, Lauri Kilusk, Milvi Korela, Jaana Kormashov, Külli Kõiv, Kristel Kärdi, Triinu Maide-Safin, Margit Mald, Maia Noorväli, Ann Nurga, Aigi Orav, Clelia Piirsoo, Urmas Puhkan, Rave Puhm, Kadri Pärnamets, Anne Pärtna, Rita Randmaa, Ene Raud-Mägi, Sander Raudsepp, Aino Saan, Maarika Saarelaht, Kärt Seppel, Marget Tafel-Vahtra, Kattri Taklaja, Ene Tapfer, Annika Teder, Margit Terasmees, Helena Tuudelepp, Triin Türnpuu, Mart Vaarpuu, Helle Videvik.

Näitus on Ukuaru galeriis avatud 31. oktoobrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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