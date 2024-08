Pildid: Liisbeth Kirsi ja Valdek Lauri isikunäituste avamine A-Galeriis

A-Galerii akendel avasid isikunäitused Liisbeth Kirss ja Valdek Laur. Kirss on ehtekunstnik, kes on peamiselt keskendunud dekoratiivsetele hambavõredele ehk grillsidele. Laur tegutseb nii ehte- ja metallikunsti kui ka digitaalkunsti valdkonnas.

Liisbeth Kirsi näitus "Lõpmatu tüdrukuea sära ja sillerdus" trotsib maailma, kus siiani domineerivad vananenud ja igavad nägemused soorollidest, iluideaalidest ning vaimsest ja füüsilisest küpsusest. Tüdrukuks olemisest inspireeritud ehted on jätkuks Liisbeth Kirsi eelmisel aastal kaitstud magistritööle.

Liisbeth Kirss on ehtekunstnik, kes on peamiselt keskendunud dekoratiivsetele hambavõredele ehk grillsidele. Tema tööd on inspireeritud mimmundusest, naistevahelisest sõprusest, pidudest ning oma kodukohast.

Valdek Lauri näitus "Kestva keskea värvitud virmalised" on absurdi kalduv eneseirooniline mõtisklus ürgmehelikkust ülistavate subkultuuride teemal.

Ülekandemaagia põhimõttest kantud, peamiselt pullimunade põhjal loodud teosed tõmbavad tähelepanu mehelikkuse äärmuslikele stereotüüpidele.

Valdek Laur on kunstnik, kes tegutseb nii ehte- ja metallikunsti kui ka digitaalkunsti valdkonnas. Lauri tööd on olnud isiku- ja grupinäitustel Eestis, Lätis ning mujal Euroopas. Tema peamisteks huvideks on eelajaloolised mütoloogiad, spekulatiivne politoloogia ja futuroloogia.

Näitused jäävad avatuks kuni 29. septembrini.