Liisbeth Kirss: minu huvi grills'ide vastu sai alguse vanaema kuldhammastest

"OP" käis külas Pärnus külas ehtekunstnik Liisbeth Kirsil, kes on Eesti üks väheseid hambavõrede ehk grills'ide valmistajaid. Kirss kinnitas, et hambaarstid ilmselt grills'e kanda ei soovitaks.

Liisbeth Kirss ütles, et huvi grills'ide vastu sai alguse juba tema lapsepõlvest. "Mu vanaemal olid väga vahvad kuldhambad ja väikese lapsena olin ma nendest nii sisse võetud, et ma kujutasin ette, et kui ma saan täiskasvanuks, siis ma tahan ka kuldhambaid," selgitas ta.

Grills'e kannavad Kirsi sõnul põhiliselt nooremad inimesed, kellele meeldib rohkem pidutseda ja klubides käia. "Sveta Grigorjevale tegin just lavastuse "Sütitajaid" jaoks, see oli väga vahva," mainis ta ja lisas, et enamasti lähevad grills'id näitustele. "Sel aastal eriti palju, just avati Vilniuses suur näitus, kus on mõned minu grills'id üleval, ka kevadel oli Vilniuses, suve alguses oli Lissabonis ja suvel tegin ka ise Tallinnas oma isikunäituse grills'idega.

USA-s on Kirsi sõnul grills'id juba alates 1970. ja 1980. aastatest populaarsed, peamiselt hip-hop kultuurist. "Sealt olen ma ka palju inspiratsiooni saanud, aga tänapäeval sa ei pea olema räppartist, grills'e kannavad igasugused inimesed."

"Arvatakse, et esimesed inimesed, kes kandsid grills'e, olid etruskid, mis oli umbes kaheksas sajand enne Kristust, just ka etruski naised, kellel olid kuldplaadid tõmmatud üle hammaste," mainis ta ja lisas, et sellel polnud mingit meditsiinilist vajadust. "See oli rituaalne ja esteetiline."

Kirss ei usu, et hambaarstid grills'e kanda soovitaksid. "See on ikkagi metall, mille sa paned oma hambaemaili vastu, aga neid kandes peabki olema veidi ettevaatlikum," rõhutas ta ja lisas, et süüa ja midagi närida ta nendega ei soovida.