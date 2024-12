Klaverihäälestaja: akustiline klaver ei ole põhimõtteliselt mitte kunagi hääles

Klaveritehnik ja -häälestaja Fred Proso selgitas kultuurisaates "OP", et tema töö on klavereid hooldada. "See tähendab, et klaver on eelnevalt ikkagi kuskil klaverivabrikus valmis tehtud. Minu ülesandeks on kulunud ja väsinud materjalid ning detailid välja vahetada. Näiteks standardina vahetame välja keeletraadi, kattevildi ja haamripead, sest haamripea vilt muutub aja jooksul kõvaks ja klaver teeb kolisevat heli."

Proso sõnul on klaveri puhul kõige olulisem selle kõlalaua materjal. "Mehhaanik võib ju hästi mängida ja kõik võib olla, aga kui kõla ei ole meeldiv, siis ongi juba asi halb," märkis ta.

Klaverit häälestades võib akna taga kasvõi muruniiduk müriseda, see Prosot ei sega. "Me peame oskama kuulata seda häält, mida meil on vaja kuulata. Kui muruniiduki taustal on vaja panna klaver häälde, siis see on täiesti võimalik. Ma isegi ei kuula niidukit, las ta niidab."

Klaverihäälestaja märkis, et akustiline klaver ei ole tegelikult pea mitte kunagi hääles. "Ta on hääles võib-olla ainult sel hetkel kui häälestaja on kontserdisaali lavalt ära läinud ja pianist ei ole veel tulnud. See on see püha hetk, kus võib öelda, et akustiline klaver on hääles."

