PÖFF-i vabatahtlik: päeval olen kontorirott, öö kattevarjus sõidan autodega

Anu Rosenblad on PÖFF-i vabatahtlik autojuht juba kaheksandat korda. "Nagu ma esimest korda kandideerides kirjutasin, siis mulle meeldib autoga sõita. Ikka jätkuvalt meeldib autoga sõita," selgitas Rosenblad.

Kui PÖFF-i parajasti ei ole, siis on Rosenblad enda sõnul kõige klassikalisem kontorirott. "PÖFF-i ajal olen ikka kontoriott, aga öö kattevarjus käin PÖFF-i autodega sõitmas," lisas Rosenblad, kes istub rõõmuga autorooli nii külaliste kui teiste autojuhtide pärast. "See on tore seltskond ja see melu, mis seal Nordic Hotel Forumis selle kahe ja poole nädala jooksul toimub, on midagi täitsa teistmoodi," tõdes Rosenblad.

"Mul on olnud üks mõnevõrra piinlik seik olnud küll. Tuli külaline tohutu suure pagasiga. Mitu-mitu kotti. Kui me hilja õhtul hotelli jõudsime, siis selgus, et kõige väiksem kott tema eluliselt vajalike asjadega, kus olid pass, dokument, rahakotid, oli kadunud. Alustasime kohe täiemahulist otsimist ja lõpuks selgus, et kott oli jäänud lennujaama pagasikärule, mis seisis õues. Kuna oli nii hiline õhtu, siis keegi polnud seda õnneks sealt ära võtnud, nii et saime koti kätte ja kõik lõppeks õnnelikult. Aga korraks oli ikka väga paha," meenutas Rosenblad.