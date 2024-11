PÖFF-i peaauhinna võitis Mongoolia film "Vaikuse linna autojuht"

14 aastat vangis istunud Myagmar asub pärast vabanemist tööle matuseautojuhina ja püüab oma elule uut mõtet leida. Šokeeriva lõpuga linateos, mille autor on Sengedorj Janchivdorj, tõukub budistlikust filosoofiast.

"See sünge muinasjutt Mongooliast üllatas meid. Juba esimesest kaadrist alates tundsime, et see sammub uutel radadel. Tegu on väga stiilse filmiga, kuid stiil ongi siin sisu, formaalseid valikuid ei kasutata mitte niisama, vaid selleks, et minna veelgi sügavamale väga filmilikku universumisse, kus elavad ainulaadsed tegelased, kes on suuremad kui elu, kuid väga-väga inimlikud," resümeeris žürii, mille tööd juhtis Saksa režissöör Christoph Hochhäusler.

Peaauhinna väärtuseks on 20 000 eurot, mille pani välja Tallinna linn.

Viimastel aastatel üha sagedamini suurte filmifestivalide kavadesse jõudvale Mongoolia filmikunstile on A-kategooriasse kuuluva PÖFF-i grand prix üks kõigi aegade suuremaid tunnustusi.

Parima režissööri auhind läks Iisraeli režissöörile Nir Bergmanile filmi "Pink Lady" eest, mis kujutab ebatraditsioonilist armastuskolmnurka Jeruusalemma ultraortodokssete juutide kogukonnas.

Parima naisnäitleja auhinna jagasid omavahel soomlase Teemu Nikki filmis "100 liitrit koduõlut" mängivad Elina Knihtilä ja Pirjo Lonka – nad kehastavad õdesid, kes pruulivad oma kodukandi parimat koduõlut. Ainuke häda – rüübe on nii hea, et kipub nende endi kõrist alla voolama. Parimaks meesnäitlejaks tunnistas žürii korealase Hyo Je Lee, kes mängib Sang Beom Koo filmis "Nõiaring" koolikiusu ohvriks langevat noormeest.

Kokku osales põhivõistlusprogrammis 18 filmi.

Publikupreemia võitis India režissööri Vinod Kapri film "Tuleriit" – melanhoolselt südamlik ballaad surematust armastusest väljasureval maal. Film, mille tegevus hargneb Himaalaja jalamil asuvas külas ja kus mängivad sealtsamast pärit tavalised inimesed, pälvis esilinastuse järel tavatult pika ja sooja aplausi.

Debüütfilmide võistlusprogrammi parimaks kuulutas žürii Saksa režissööri Steve Bache filmi "Koertele keelatud", mis käsitleb tabuteemat pedofiiliat. Esimest korda kavas olnud dokumentaalfilmide konkursi võitis Prantsuse režissööride Lou du Pontavice ja Victoire Bonini film "Vahimees", mille tegevus jõuab välja Eestisse – selles seisab Hiina abielupaar silmitsi emotsionaalse tühimikuga, kui nende poeg sõidab kaugele maale ja asub õppima Eesti teatri- ja muusikaakadeemiasse.

Võistlusprogrammi "Kriitikute valikud" parima filmi auhinna pälvis Jaapani režissööri Masaki Tsujino film "Vennad Kitaurad" – sünge, samas naljakas lugu isatapust. "Põhjusega mässajate" võistlusprogrammi parima filmi tiitli pälvis Saksa režissööri Irene von Alberti film "Mehed kaitse alla!", milles naised võtavad üle võimu, kui valimiste eel pääseb valla viirus, mis nakatab ainult mehi. Poliitiline satiir on ammutanud ainest ka eesti keelde tõlgitud prantsuse kirjaniku Robert Merle hoiatusromaanist "Kaitstud mehed".

Parima Balti filmi auhind läks Leetu, Ignas Miškinise komöödiale "Lõunamaa kroonikad", mis kujutab Šiauliai noorte elu pöörastel 1990ndatel. "Ehe ja humoorikas," kõlas žürii põhjendus. Filmi kaastootjaks on Eesti stuudio Nafta Films.

Vaata kogu auhinnavõitjate nimekirja siit. Kõiki võidufilme saab suurel ekraanil näha veel pühapäeval.

Pimedate Ööde filmifestivali lõputseremoonia leidis aset Alexela kontserdimajas.