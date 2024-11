PÖFF-i Balti võistlusprogrammi võitis Eesti-Leedu koostööfilm

Produtsent Esko Rips sõnas, et kuigi PÖFF-il jõudis film mõne seansiga vaatajate ette, siis praegu on käimas läbirääkimised, et tuua film ka kinolevisse või vähemalt Eesti tele-eetrisse. ""Lõunamaa kroonikad" on meie Leedu-poolse partneri üks filmidest, mille me otsustasime koos toota," selgitas ta ja lisas, et see projekt jõudis nende juurde paar aastat tagasi. "See on äge lugu, mis räägib just iseseisvunud Leedust, see on komöödia, milles me nägime väga suurt potentsiaali."

"Lukasel oli hädasti vaja abi, me otsustasime seda toetada ja nii me oleme ka selle kaastootjad," mainis ta ja ütles, et nad on võtnud kursi ja sihi, kuidas luua Balti filme koostöös nii, et need moodustaks omamoodi Balti keti. "Ma usun, et "Lõunamaa kroonikad", "O2" ja näiteks ka Melchiori triloogia on selle teekonna algus."

"Lõunamaa kroonikate" režissöör on Ignas Miškinis, kes lõpetas 2003. aastal magistriõpingud Leedu Muusika-ja Teatriakadeemias telelavastamise erialal. Tema eelmine film "Kings' Shift" esilinastus Montrealis ning osales 2017. aastal Iraagis Duhoki rahvusvahelise filmifestivali võistlusprogrammis. Kodumaal võitis film Hõbedase Kure parima kõrvalosa ja parima filmimuusika eest ning eripreemia Leedu Filmitegijate Liidult uuendusliku dramaturgia eest.