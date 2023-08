Tartuffi publikuauhinna sai Mongoolia film

Janchivdorj Sengedorji filmis asendab üliõpilane Saruul sekspoes töötavat sõbrannat, kui see banaanikoorel libastub ja jala murrab. Ta tutvub maailmaga, mida poleks osanud ettegi kujutada, avastab oma seksuaalsuse ja astub vastu eelarvamustele ning hirmudele.

Filmi režissöör saab auhinnaks Mati Karmini skulptuuri "Suudlevad tudengid".

"Müügitüdrukule" järgnesid internetihääletusel Lõuna-Korea režissööri Seo Eun-youngi film "Südamehääl" ja Franz Malmsteni film "Üle piiri".

Ööl vastu pühapäeva Tartus lõppenud festivali populaarseimad filmid olid "Müügitüdruk" ja leeduka Titas Lauciuse "Paraad" – mõlemat jälgis korraga 1400 vaatajat. Kokku tõi Tartuffi programm Raekoja platsile, Tartu Elektriteatrisse ja klubisse Naiiv ligemale 9000 inimest.

Tartuffi juht Johan Kudu tänas publikut ja partnereid ning avaldas lootust, et festival puudutas südameid. "Tegu oli minu esimese Tartuffiga ja ma olen tegelikult täitsa sõnatu – see oli midagi suurt ja erilist. Järgmine Tartuff on põimunud juba kultuuripealinna toimetustega ja me loodame pakkuda erilist elamust," ütles ta.

PÖFFi 18. armastusfilmide festival Tartuff leidis aset 31. juulist 5. augustini.