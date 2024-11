Von Krahli publikuteenindaja: eestlane on teatris ääretult avatud

Von Krahli teatri piletiadministraatori ja publikuteenindaja Kersti Karro sõnul ei vasta tõele väide, et eestlased on kinnised ja vaoshoitud, sest teatris ollakse väga avatud.

Kersti Karro esimene kontakt publikuga toimub pileteid müüki pannes. "Nii kui inimesed hakkavad pileteid ostma, on publik minuga. Kas siis tuleb pileteid tagasi osta, haiguste tõttu vahetada või mis iganes, kõik see kirjavahetus toimub läbi minu," tutvustas ta kultuurisaates "OP".

Õhtul enne etendust näeb Karro lõpuks publikut näost näkku. "Põhimõtteliselt tulevad mulle sõbrad külla," naeris ta.

Noorena unistas Karro näitlejaks saamisest. "Kui ma Von Krahli tulin, eks ma pobisesin Peeter Jalakale vaikselt, et ma võin lava peale ka minna, aga seda ei juhtunud. Samas avastasin, et mulle meeldib väga kõik see, mis teatri juures muu veel on."

Karro sõnul ei vasta tõele, et eestlane on kinnine ja vaoshoitud. "See ei ole absoluutselt õige! Eestlane on ääretult avatud, kui ta on teatris," märkis ta.

Muu hulgas on publikuteenindaja ülesandeks õhtu jooksul tekkinud ootamatusi lahendada. "On olnud üks kord, kus ma olen pidanud saali jooksma. Inimesel kadus reaalsus tema enda ja laval toimuva vahel. Ta ütles kõva häälega, mis talle ei meeldi ja segas etendust, läksin istusin tema juurde maha ja üritasin vaikselt temaga suhelda ja teda välja meelitada. Nägin, et inimesed üritavad jälgida nii laval toimuvad kui ka seda, mida mina teen. Meie etteaste kestis kuskil 20 minutit kuni ta oli nõus minuga välja tulema," meenutas Karro.

Karro jaoks on kõige kordaläinum õhtu see, kui ta on saanud oma tööga hakkama. "Et sa tunned, kuidas see oli tore õhtu. Teed endale pai – ma sain hakkama!"

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeval kell 20.