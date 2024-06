Galerii: Põhjalas avanes QBA reisimaalide näitus

Kaarese reisimaalide näitus on jagatud Tallinna ja Londoni vahel, esimese poole näitusest avas kunstnik selle aasta kevadel Londonis Hyde Parki serval asuvas pariisilikus kohvikus Les Filles.

Näitusel on eksponeerimisel kunstniku värskeim maalilooming viimasest reisist Mehikosse. Lisaks on võimalik näha loodusvaateid maailma eri paikadest – Jamaikalt, Itaaliast, Californiast, Prantsusmaalt. Kunstnik ise ütleb, et see on ühe looja loodud maailmapilt - kus on nii käijaid, kui ka nägijaid.

Martin Kaares, artistinimega QBA, on Eesti kunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiülikooli stsenograafiaosakonna magistriõppe. Teatritegemise asemel asus ta aga hoopis maalima. Viimase 15 aasta jooksul on tal olnud 18 isikunäitust ning ta on osalenud enam kui 25 kohalikul ja välismaal toimunud grupinäitusel.

QBA on nii maalikunstnike kui ka kunstnike liidu liige. Viimaste aastate suurim saavutus on 2019. aastal võidetud Jurmala meremaalide biennaali Grand Prize, mille raames toimus ka suurejooneline isikunäitus Jurmala Linnamuuseumis 2022. aasta suvel. Nimi QBA tuleb noorukiaegadest, kui Kaares tegeles veel aktiivselt grafitiga. Nendest aegadest on senini mõjutusi – erksad värvid ja võimsad traatjad piirjooned. Tänapäeval, mil ta kasutab aerosoolipurkide asemel enamasti akrüüli ja lõuendit, armastab ta endiselt tunda elektrit enda erilisest tööprotsessist.