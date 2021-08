QBA reisimaalide näitus viib nii Jamaikale, Itaaliasse kui ka USA-sse

Vaatamiseks on väljas viimase talve kunstiresidentuuri teosed Jamaikalt, maalimisreisidelt Taimaale, Itaaliasse, USA-st ja mujalt. Kokku on näitusel väljas 34 teost, mis on sündinud kas sihtkohtades kohapeal või hiljem ateljees üles maalituna. "On nii merd kui päikest, trööstitust kui uhket arhitektuuri, värve ja loodust, mis on nii loomulikuna meid ümbritsemas," rääkis QBA.

Reisimaalide pisiku sai QBA külge oma emalt ja isalt, kes fotoaparaadi asemel võtsid reisidele kaasa maalimistarbed. "Nüüd, aastaid hiljem maalin ka ise reisil olles huvitavamad vaated üles ning nendest teostest ongi sündinud see näitus," ütles ta.

Näitus "Maailma vaated vol 2" avatakse kolmapäeval, 4. augustil kell 17.30. Näitus jääb avatuks kuni 30. augustini. Näitusele pääseb kell 9.00-17.00 Õpetajate Maja uksele jäetud numbrile helistades.