Galerii: QBA avas uue näituse "Wannabe Gangster Dreams"

Näitusele on koondanud Kaares 15 viimase kolme aasta jooksul valminud maali, milles on viiteid kunstniku nooruspõlve lemmiklinnale Londonile. Läbiv motiiv on moodne visualiseeritud arusaam isehakanud gängsterist.

"Seal on töid gängsteritest tegemas asju, mida kujutasin ette neid kunagi tegemas," kinnitas ta ja lisas, et seal on ka teosed elu patriarhaalsest macholikkusest: sõjakus, enesekehtestamine, püssirohi ning muskus. "See on plakatilik materjal, kus on kuhjatud palju kulda ja pisaraid, narriks ja tolaks olemise võlukunsti."

Näitus "Wannabe Gangster Dreams" jääb Põhjala tehase Sepikoja saalis avatuks 25. juulini.