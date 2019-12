Galerii: QBA uue näituse avamine

Maalikunstnik Martin "QBA" Kaares (sündinud 04.10.1980) on Eestis tuntud ka drum'n'bass' i DJ-na ja juba pea 15 aastat Raadio 2 õhtuse vööndi saatejuhina. Muusikalembus ja kirev elu on kandnud Martinit nii punkbändi tegema kui ka Eesti esimesi reive korraldama.

Kunstipisiku sai kunstnik aga oma vanematelt. Esimene tõsisem kokkupuude kunstiga ja samuti ka korrakaitsjatega oli kunstnikul Tallinna tänavatel graffitimaailma kaudu. "Ajad olid siis teised, tehti niuh-näuh ja sunniti värskelt valminud teost valge värviga üle võõpama," meenutas kunstnik. Tänavatelt on QBA kolinud nüüd looma oma Kadrioru ateljeesse, kuid graffiti plahvatuslik jõulisus lummab teda tänagi. Tänavakunstist tuttavlikke elemente kohtab tihti ka kunstniku maaliloomingus.



Martin Kaares omandas 2004. aastal Eesti Kunstiakadeemias bakalaureusekraadi stsenograafia erialal. 2018. aastal astus ta maalikunstnike liitu ning aastast 2019. on ta Eesti kunstnike liidu liige. Sellel aastal võitis QBA oma teosega "Purse" esimese suurema rahvusvahelise autasu ̶ Grand Prix Jurmala meremaalide biennaalil. Oma värske näituse kohta ütles autor: "See on kogum abstraktsetest teostest, mis said teoks samaaegselt, kui olin tegemas oma viimast reisimaalide näitust. Maalitud enese heaolu saavutamiseks vastupidiselt maastikumaali rangusele just täiesti vabas stiilis ja olekus. Minu loomingut üldse kirjeldab kõige paremini n-ö ebalineaarne loomeprotsess, mis näeb välja umbes nii, et kui võtan lõuendi ette sooviga jõuda punktist A punkti B, siis pigem lõpetan hoopis punktis C või kuskil koguni kaugemal. Kuigi teostes kohtab palju figuratiivseid elemente on maali valmimisprotsess pigem meditatiivne ja loomislaad abstraktne. Tihti keerutan lõuendit molbertil ning vaatan, kuhu need jooned ja pintslitõmbed mind kannavad."



Näitus jääb avatuks kuni 12. veebruarini 2020.